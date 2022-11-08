Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян подчеркивает, что вместе с ухудшением погодных условий обостряется и вопрос пропускной способности на КПП Верхний Ларс.

Об этом на брифинге в Парламенте заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, отметив, что в данный момент на КПП Ларс серьезные трудности.

«Сложности связаны с тем, что в связи с известным случаем соответствующие службы России вынуждены гораздо тщательнее и дольше проверять автомобили, в результате чего образуются очереди, то есть пропускная способность уменьшается», — сказал министр, добавив, что армянская сторона находится в ежедневном контакте с российскими и с грузинскими коллегами.

«Но, кажется, в Ларсе появились новые возможности для увеличения пропускной способности за счет добавления новых точек. На данный момент мы пытаемся это урегулировать», — добавил Саносян.