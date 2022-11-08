В Гюмри состоялась церемония открытия Центра «Ресурсы независимой жизни», созданного по инициативе Центра защиты прав женщин с ограниченными возможностями «Агат» и при содействии Агентства США по международному развитию. Это первый в Ширакской области центр для людей с ограниченными возможностями всех групп.

На мероприятии присутствовали директор USAID/Армения Джон Алело, Защитник прав человека Армении Кристине Григорян, губернатор Ширакской области Назели Багдасарян, заместитель начальника отдела равных возможностей Министерства труда и социальных дел Артур Кесоян и исполнительный директор Mobility International USA Сьюзан Сигал.

Центр «Ресурсы независимой жизни» был основан еще в 2020 году, в самый тяжелый период пандемии и войны в Арцахе. Центр поддерживал военнослужащих, получивших ранения и инвалидность и членов их семей.

Центр за два года оказал более 1250 услуг около 500 людям, организовал 280 курсов самостоятельного развития жизненных навыков для детей с проблемами интеллектуального развития.

«Хотелось бы, чтобы и в моем детстве и юности в Армении были бы такие центры, тогда мне не потребовалось бы 30 лет, чтобы понять, что я могу жить независимой жизнью. Независимый образ жизни означает, что человек с инвалидностью контролирует и направляет свою жизнь и берет на себя ответственность за свои действия. Люди с ограниченными возможностями обладают теми же основными правами человека, что и другие. Это инклюзивное участие и вклад в жизнь общества и в развитие страны. Центр «Ресурсы независимой жизни» продолжит работать с людьми с ограниченными возможностями и с их семьями. Расширять их возможности, делать их голоса услышанными лицами, принимающими решения, активно выступать на национальном и международном уровнях за разработку и реализацию инклюзивной политики, основанной на правах человека», — сказала президент общественной организации «Агат» Карине Григорян.

Директор армянской миссии USAID Джон Алело, подчеркнув доступность услуг, предоставляемых центром для людей с инвалидностью в регионе, отметил:

«Мы гордимся, что сегодня официально открываем первый из двух центров «Ресурсы независимой жизни», основанных USAID в Армении в рамках проекта «На пути к независимой жизни», который реализует Mobility International USA, Центр защиты прав женщин с инвалидностью «Агат» и НПО «Равные права, равные возможности». Эти центры помогают людям с ограниченными возможностями выйти из изоляции, связаться с работодателями и получить возможности трудоустройства. Они предоставляют услуги, исходя из потребностей людей с инвалидностью».

Омбудсмен Кристине Григорян также отметила деятельность центра.

«Поздравляю всех нас с открытием этого центра, что знаменует собой начало больших работ. Центр в надежных руках», — сказала ЗПЧ Армении.

Губернатор Ширакской области Назели Багдасарян также высоко оценила деятельность центра в Ширакской области.