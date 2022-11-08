Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил содействие США мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», в своем выступлении до трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне Энтони Блинкен подчеркнул, что прямой диалог является лучшим способом достижения действительно прочного мира, и они рады содействовать этому диалогу.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают территориальную целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана. Восстановление независимости в 1991 году стало жизненно важным моментом в обеспечении прав обеих стран, прав, которые мы решительно поддерживаем. Считаю также справедливым отметить, что более чем 30-летний нагорно-карабахский конфликт привел к огромным человеческим и материальным потерям: унесенным жизням и глубоким ранам. Но то, что мы видим сейчас, — это реальные и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира. Обе страны работают во имя светлого будущего Южного Кавказа и будущего мира», — сказал Энтони Блинкен.Он добавил, что США как друг Армении и Азербайджана сделают все возможное, чтобы поддержать эти усилия, и идти по пути прочного мира со сторонами. «Я считаю, что это обещание лучшего, светлого будущего. И я приветствую мужество и решимость и Ваше и Ваших правительств, которые Вы проявляете для достижения этой цели», — заключил госсекретарь США.