Приказом министра ОНКС Армении Ваграма Думаняна утвержден список бенефициаров конкурса на финансовое содействие модернизации материально-технической базы научных организаций.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве в этом году на модернизацию материально-технической базы научных учреждений было выделено беспрецедентное финансирование в размере около 2 млрд 933 млн драмов. Конкурс был объявлен 1 июня 2022 года.

«Для сравнения отметим, что в рамках того же конкурса в 2021 году было выделено 1 млрд 354 млн драмов, самая большая выделенная сумма конкурсов, организованных ранее, составляла около 300 млн драмов.В список вошли 15 научных организаций, профинансировано 28 заявок. Приобретенное оборудование получат организации, подавшие конкурсные заявки, однако, согласно условиям конкурса, возможность их использования будет предоставлена и другим организациям-бенефициарам, осуществляющим научную деятельность», — говорится в сообщении Министерства ОНКС Республики Армения.