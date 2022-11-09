В Национальном Собрании продолжается предварительное обсуждение проекта Государственного бюджета Республики Армения на 2003 год. По сложившейся традиции, главы всех отраслей и сфер представляют депутатам отчеты о расходовании бюджетных средств в текущем году и сведения относительно ассигнований на год грядущий.

В 2023 г. на финансирование программ, реализуемых Министерством труда и социальных вопросов, главным финансовым документом намечается выделить 648 млрд 453,5 млн драмов. Согласно уточненному бюджету 2022 г., в текущем году должны быть профинансированы проекты на сумму 589 млрд 860 млн драмов, а в 2021 г. фактические расходы составили 619 млрд 786,1 млн драмов. Об этом сообщил министр финансов Тигран Хачатрян на совместном заседании постоянных комиссий НС по труду и социальным вопросам и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян подробно остановился на расходах по государственным программам улучшения демографической ситуации, поддержке погашения ипотечных кредитов многодетных и молодых семей, программах занятости, жилищного обеспечения и т.д.

Он сообщил, что по сравнению с 2022 г. ассигнования в 2023 г. увеличатся на 11,9%, или на 68,7 млрд драмов, что позволит с 1 января 2023 г. повысить минимальную заработную плату с 68 до 75 тысяч драмов.

На программу пенсионного обеспечения планируется выделить 422 304,8 млн драмов, что позволит с июля 2023 г. повысить минимальную пенсию до 36 тыс. драмов.

На единовременное пособие новорожденным будет выделено 19 млрд 897 млн ​​драмов.

Для обеспечения жильем многодетных и молодых семей-бенефициаров предоставляется государственная поддержка погашения ипотечных кредитов. Для этого предусмотрены расходы в размере 1 млрд 290 млн драмов.

На реализацию программы услуг по уходу за лицами старше 18 лет запланировано 3 763,4 млн драмов.

На программу занятости ассигнуется 1 601,9 млн драмов, в рамках которой будут реализованы 8 государственных программ занятости, в которые планируется включить 5 215 бенефициаров. Министр сообщил, что на стадии обсуждения находятся 5 новых программ занятости, разработанных ведомством.

В 2023 г. на жилищное обеспечение запланировано 3 835,1 млн драмов.

Будет внедрена система оценки функциональных возможностей лица, которая позволит определять инвалидность с учетом ограничения функциональных возможностей человека, а не только состояния здоровья.

Министерству территориального управления и инфраструктур в 2023 г. планируется выделить 334,6 млрд драмов, благодаря которым будут реализованы 23 программы со 137 мероприятиями. 203,8 млрд драмов будет выделено на капитальные расходы и т.д., проинформировал парламентариев заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

Соответственно, транспортной сфере будет выделено 119,6 млрд драмов, будут реализованы 3 программы с 32 мероприятиями, энергетической — 27,6 млрд драмов, будут реализованы 4 программы с 14 мероприятиями.

Строительство дороги Север — Юг продолжится в рамках 50,5 млрд драмов. Министерство также реализует дорожно-строительные, ремонтные и другие проекты.

В 2023 г. Министерству высокотехнологичной промышленности будет выделено около 14,5 млрд драмов, включая расходы на содержание аппарата. Ассигнования направляются на реализацию ряда программ, отметил министр Роберт Хачатрян.

По его словам, программой “Об экосистеме высокотехнологичной отрасли, цифровизации и развитии рынка на 2023 г.” планируется выделить 3 млрд 659 млн 6 тыс. драмов.

Цель проекта — улучшение высокотехнологичной инфраструктуры. В частности, будет проведена целевая подготовка и обучение кадров с учетом резкого развития рынка и резкого увеличения рыночного спроса на кадры.

Государственная поддержка будет оказана также коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере ИТ.

В 2023 г. в соответствии с программой безопасности телекоммуникаций намечается выделить 2585,1 млн драмов для обеспечения регулирования и повышения качества услуг телекоммуникации и связи.

Министерству иностранных дел в 2023 г. планируется выделить 16 млрд 510 млн драмов против 18 млрд 434 млн драмов в 2022 г.

По словам министра иностранных дел Арарата Мирзояна, МИД подал заявку почти на 19 млрд 280 млн драмов, но проектом Госбюджета одобрена заявка на 16 млрд драмов. Разница вызвана колебаниями обменного курса валюты.

По словам Мирзояна, в 2023 г. планируется реализовать 5 программ с 10 мероприятиями. Намечается открыть дипломатические представительства и офисы в ряде стран. «В настоящее время планируется открыть посольство в Уругвае и генеральное консульство в иранском городе Тебриз. В 2023 г. дипломатические офисы будут открыты на Кипре и в Сербии, консульский отдел — в российском Владикавказе”, — сообщил министр.

Армения и в будущем году продолжит процесс Евроинтеграции. С этой целью два финансовых учреждения — Европейский инвестиционный банк и Европейский банк развития и реконструкции — профинансируют в Армении в 2023 г. проекты на общую сумму 55 млрд 747 млн ​​драмов, сообщил министр финансов Тигран Хачатрян.

Согласно уточненному бюджету 2022 г., объем финансирования, осуществляемого таким образом, должен составить 42 млрд 712 млн драмов, в 2021 г. фактический объем финансирования составлял 20 млрд 497,8 млн драмов.

“Цифры ясно показывают, что объемы этой поддержки приобретают все большее значение в программах, реализуемых нашими министерствами”, — заметил глава ведомства.

В 2023 г. планируется проведение заседаний уставных органов Армения-Евросоюз в Армении и странах ЕС. Работа парламентского сотрудничества продолжится в принятых форматах.

Внешняя торговля Армении со странами ЕС увеличилась, заявил министр экономики Ваан Керобян: по сравнению с предыдущим годом товарооборот возрос на 24,5%, объем торговли за первые 8 месяцев составил 571 млн долларов. Экспорт увеличился на 24,5%, импорт — на 44,8%.

Министр также сообщил, что в ходе состоявшейся в прошлом месяце в Праге конференции ЕС — Восточное партнерство с европейскими партнерами обсуждалась необходимость предоставления долгосрочного драмового финансирования. “Для нас сейчас очень важно создать канал, по которому армянские банки смогут получать долгосрочное драмовое финансирование от европейских партнеров, которое будет направлено на развитие экономики РА и финансирование армянских малых и средних предприятий», — отметил он.

Заметим, что по завершении предварительного обсуждения главного финансового документа будущего года законодатели представят свои замечания и предложения, после чего правительство возьмет тайм-аут для доработки проекта бюджета. Эта работа должна завершиться до включения документа в повестку пленарного заседания НС.