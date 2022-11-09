9 ноября председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял председателя Комиссии по внешним связям и делам Европейского Союза Сената Республики Польша Богдана Клиха.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, спикер НС Армении отметил, что в этом году исполняется 655 лет со дня официального создания армянской общины в Польше. Он добавил, что Армения высоко ценит и благодарна за теплоту и заботу, которые Польша проявила по отношению к армянам.

На встрече стороны подчеркнули важность межпарламентской деятельности в армяно-польских межгосударственных отношениях, согласившись с необходимостью обогащения вопросов повестки.

Спикер НС коснулся масштабной агрессии, спровоцированной Азербайджаном против суверенной территории Армении 13 сентября, и ее последствий. В этом контексте особо было выделено решение Евросоюза о направлении на границы Армении 40 гражданских наблюдателей. Разговор коснулся и требования транзитной визы для граждан Армении в аэропортах Польши, вступившее в силу с 1 августа 2022 года. Ален Симонян счел это тревожащим, добавив, что это противоречит идее либерализации визового режима, создавая дополнительные препятствия для свободного передвижения граждан Армении. Спикер НС выразил надежду, что это решение будет пересмотрено.