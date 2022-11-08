Главы генштабов вооруженных сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции обсудят 10 ноября вопросы военного сотрудничества.

Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

«Под руководством председателя военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова в заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, а также заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев», — сообщил Щегрикович.

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ добавил, что стороны обсудят «вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и меры по их противодействию, развитие миротворческого потенциала ОДКБ, в том числе по подключению к миротворческой деятельности ООН, совершенствование организации и обеспечения международных полетов государственной (военной) авиации государств — членов ОДКБ, ряд других актуальных вопросов».