Лидером чемпионата Армении по футболу остается ереванский клуб «Урарту».

В 14-м туре Премьер-лиги по футболу победу отпраздновали «Арарат», «Арарат-Армения», «Пюник», «Алашкерт» и «Урарту».

Лидером турнирной таблицы является «Урарту» с 34 очками. На втором месте «Алашкерт» с 30 очками, «Арарат-Армения» — в тройке лидеров с 28 очками.

«Пюник» имеет 24 очка, сыграв менее двух матчей. «Лернаин Арцах» набрал 18 очков, «Ван» — 17 очков, «Ширак» и «Арарат» — по 14 очков, ЦСКA — 7 очков.

«Ноа» находится в самом низу турнирной таблицы, имея всего 5 очков.