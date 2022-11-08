Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Трчунян встретился с экспертами по реформам высшего образования программ «Эразмус+».

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, в центре обсуждения были вопросы высшего образования.

«Система образования, в частности сфера высшего образования, находится в стадии серьезных реформ. Поэтому слаженная работа экспертных групп для нас очень важна. Наша цель — предлагать инновационные идеи для исследований и реализации пилотных проектов. До этого официальные лица и эксперты на местах должны быть в состоянии выявить проблемы в этой области с помощью анализа и исследований и предложить системные решения, основанные на международном опыте. Важными составляющими этого процесса являются взаимодействие экспертных групп и представление экспертных анализов на всех профессиональных площадках, повышение уровня информированности в академическом сообществе», — сказал в ходе встречи Карен Трчунян и добавил, что в сотрудничестве с экспертной группой Болоньи, а также с представителями факультетов необходимо составить план действий минимум на два года.

Лана Карлова, член экспертной группы, координатор армянского офиса «Эразмус+», представила международную платформу программ «Эразмус+», предложенный экспертами план действий, цели миссии, видение работы с целевыми группами, а также функции, находящиеся в ведении офиса «Эразмус+», и ожидаемое содействие со стороны министерства образования.

«Ожидаем содействия Министерства ОНКС в процессе реализации принятой политической идеи посредством консультаций, тематических семинаров, дискуссий, работы со СМИ, обнародования результатов и повышения уровня информированности академического сообщества. Министерство обеспечивает стратегические направления, в которых намечаются наши действия», — подчеркнула Лана Карлова.

Заместитель министра ОНКС также подчеркнул важность повышения эффективности информационно-просветительских мероприятий относительно действующих и уже реализованных программ. «Университеты должны сотрудничать и быть в курсе того, какие программы действуют, какие возможности доступны и как они могут ими воспользоваться. Эксперты также должны быть активно вовлечены в процесс, представляя возможности в области, реализованные и ожидающие проекты на всех возможных платформах. Необходимо выйти за рамки своего вуза и провести обмен опытом с привлечением большего количества вузов».В ходе встречи члены экспертной группы обсудили с заместителем министра ряд рабочих вопросов.