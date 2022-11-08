Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян выступил на 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая с 7 ноября проходит в Шарм-эш-Шейхе.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян отметил, что борьба с изменением климата является важной составляющей глобальной повестки, которая требует приверженности всех сторон.

«Изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось ранее. Человечество является не только свидетелем этого изменения, но и непосредственно затронуто им. Экосистемы находятся под угрозой исчезновения, водные ресурсы истощаются, учащаются наводнения, ураганы, лесные пожары, жара и засуха», — сказал президент Хачатурян.

«Все мы прекрасно осознаем разрушительную силу конфликтов для окружающей среды, ее ресурсов и продуктивности.

Последствия войны для экосистем различаются в зависимости от масштабов и продолжительности конфликта, а также от видов используемого оружия.

К сожалению, недавно и Армения столкнулась с таким вызовом. 13 сентября этого года Азербайджан начал агрессию, направленную против суверенной территории Армении. Под сильный обстрел попали густонаселенные города на востоке и юго-востоке Армении, в том числе город Джермук, известный как горный курорт и центр медицинского туризма. Боевые действия против указанных районов сопровождались применением широкого спектра вооружений, в том числе артиллерии и боевых БПЛА, что нанесло значительный ущерб уникальному природному комплексу. Обстрел Кечутского водохранилища мог привести к большому количеству человеческих жертв и иметь катастрофические последствия для окружающей среды», — сказал президент, говоря о влиянии вооруженных конфликтов на окружающую среду.

Ваагн Хачатурян подчеркнул, что, несмотря на вызовы безопасности в Армении, проблема изменения климата в повестке правительства продолжает занимать первостепенное место.«В частности, в качестве приоритетов определены климатоустойчивое и низкоуглеродное развитие на основе долгосрочной стратегии адаптации к изменению климата, крупномасштабное облесение, инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, использование инновационных и современных климатических технологий и развитие атомной энергетики», — заключил президент.