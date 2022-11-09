Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в США свидетельствует о серьезном стремлении двух стран к достижению мира путем интенсивного диалога. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке мирного Южного Кавказа.

7 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в столице США Вашингтоне. Министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.