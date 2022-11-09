Старший тренер молодежной сборной Армении по боксу Вазген Бадалян назвал имена боксеров, которые примут участие в молодежном чемпионате мира в Испании.

Как сообщает «Арменпресс», Армению представят следующие 11 спортсменов: в весовой категории 51 кг выступит Товмас Тумасян, в весовой категории 54 кг — Гор Азизян, в весовой категории 57 кг — Манвел Петросян, в весовой категории 60 кг — Эрик Исраелян, в категории 63 кг — Артур Мкртчян, в категории 67 кг — Арес Акопян, в категории 71 кг — Гарик Антаносян, в категории 75 кг — Алик Ованнисян, в категории 80 кг — Гамлет Адамян, в категории 86 кг — Агван Алексанян, в супертяжелой весовой категории — Аветик Овакимян.Чемпионат мира пройдет с 14 по 26 ноября.