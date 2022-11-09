7 ноября городской совет Страсбурга единогласно принял резолюцию об оказании поддержки Армении, которую представил член совета Пьер Якубович (M.Pierre JAKUBOWICZ).

В резолюции подчеркивается, что Армения в очередной раз подверглась агрессии со стороны Азербайджана на своей территории, нарушены ее границы и международное право.

Отмечается, что Армения, член Совета Европы, является дружественной, братской страной, неоднократные нападения на которую представляют для нее экзистенциальную угрозу, что недопустимо.

Городской совет Страсбурга и все его члены подтверждают свою поддержку армянского народа и решительно осуждают военное нападение на Армению, призывая к восстановлению справедливого и прочного мира.

В знак солидарности с Арменией и армянским народом, помимо финансовой поддержки, на зданиях мэрии и административного центра Страсбурга будет поднят армянский флаг.