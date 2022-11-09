Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг видит необходимость более жесткой позиции со стороны международного сообщества в отношении Азербайджана, подчеркивая, что Азербайджан должен вернуть пленных армян.

Такую точку зрения депутат высказал в разговоре с «Арменпресс».

— 13 сентября Азербайджан начал наступление на суверенную территорию Армении с разных направлений армяно-азербайджанской границы, в том числе и на мирные населенные пункты. В результате нападения Азербайджан оккупировал часть суверенной территории Армении. В то же время из Баку не прекращаются угрозы применения силы против Армении. Как Вам кажется, что нужно, чтобы Азербайджан вывел свои войска и вернулся на путь конструктивных переговоров?

-Азербайджан должен соблюдать договоренности, достигнутые в результате международных переговоров, прекратить военные действия и вернуть всех военнопленных. Международное сообщество должно занять более жесткую позицию в отношении Баку. Хотя я опасаюсь, что на данный момент в условиях сосредоточения внимания на Украине и Азии руководство Азербайджана осмелится продолжить эскалацию.

— Как Вы оцениваете работу Европарламента по поводу агрессии в Баку? Предпринимает ли Европарламент все необходимые шаги, чтобы вернуть Азербайджан на конструктивный путь и остановить оккупацию территории Армении?

— Мне кажется, дело в том, что Европарламент на этот конфликт имеет ограниченное влияние. Мы можем попытаться повлиять, но пока Турция не решит действовать ответственнее, азербайджанские власти будут считать, что они могут оставаться относительно безнаказанными.

— Считаете ли Вы возможным применение ЕС санкций против Азербайджана, принимая во внимание тот факт, что большинство стран-членов ЕС зафиксировали, что Азербайджан инициировал нападение, в результате которого некоторые части территории Армении остаются оккупированными? Пока звучат призывы отвести азербайджанские войска на исходные позиции, но, похоже, никаких практических шагов в этом направлении не предпринимается.

— Я не большой сторонник санкций, особенно санкций ЕС. Я считаю, что государства-члены должны более решительно осудить агрессию и попытаться рассмотреть пути дипломатической изоляции Баку.

— Было объявлено, что в Армению прибудет ознакомительная миссия депутатов Европарламента. Вы тоже были в составе делегации. Не могли бы вы описать цель миссии, какую работу Вы проделали в Армении и какие результаты она принесет? (Ознакомительная группа депутатов СЕ находилась в Армении с 31 октября по 4 ноября).- Цель именно та, которую вы отметили: установление фактов. Мы должны доложить обо всем нашим коллегам в Брюсселе, поэтому важно провести обсуждения с теми, кто непосредственно пострадал от азербайджанской агрессии. Следовательно, мы ведем переговоры с заинтересованными сторонами Армении. А в Брюсселе мы сможем договориться о дальнейших действиях.