В результате продолжительных усилий коалиции, возглавляемой Комитетом Ай Дата США, в которой были греческая, еврейская, курдская и другие общественные организации Америки, удалось сорвать избрание приближенного президента Турции, гражданина Турции, политика Мехмеда Оза сенатором США.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении центрального аппарата Бюро Ай Дата АРФД.

В нем упоминается, что Оз, помимо своих открытых связей с турецкой правящей элитой, известен и своим отрицанием Геноцида армян. Избрание Мехмеда Оза сенатором могло создать значительные препятствия как для армянской общины Америки, так и для армяно-американских отношений.

«Центральный офис Бюро Ай Дата АРФД вместе с отделением Ай Дата США на восточном побережье и местным отделением в Пенсильвании, а также с привлечением общественности в течение месяцев боролись зпротив победы Оза на выборах. За это время с избирателями была проведена значительная работа, раскрывающая им настоящие связи, политическое происхождение и несоответствие Оза американской политической культуре, широко использовались возможности социальных сетей, в результате чего видеоматериалы, представляющие настоящие цели и прошлое Оза, собрали миллионы просмотров за весьма короткий промежуток времени. Комитет Ай Дата США также призвал Министерство юстиции США расследовать, не является ли деятельность Оза нарушением американского законодательства, защищающего страну от внешних воздействий. Вашингтонский офис Ай Дата и соответствующие региональные и территориальные комитеты также организовали акции протеста и марши против избрания Мехмеда Оза.

В результате выборов в штате Пенсильвания был избран сочувствующий Комитету Ай Дата Джон Феттерман, известный своим нескрываемым проармянским настроем и постоянно выражающий свою поддержку работе, проводимой Комитетом Ай Дата Америки.Относительно этой победы президент Комитета Ай Дата Америки Раффи Амбарян отметил: «Этой исторической победой комитет защитил Сенат США, народ Пенсильвании и американскую демократию от человека, отрицающего Геноцид армян, имеющего тесные связи с враждебным режимом Турции. Эта знаменательная победа является результатом более чем года стратегического планирования и неустанных усилий сообщества и коалиции, начиная от исследований, осведомления избирателей, использования средств массовой информации и других инициатив. Мы рады поражению Оза и надеемся на сотрудничество с Джоном Феттерманом», — говорится в сообщении Комитета Ай Дата.