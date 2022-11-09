9 ноября депутаты Парламента Греции посетили Мемориал памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как сообщили «Арменпресс» в Музее-институте Геноцида армян, гостей приветствовала и представила им историю создания мемориала заместитель директора по научной работе Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян.

Она рассказала о трех хачкарах, установленных на территории Цицернакаберда в память об армянах, погибших в погромах, организованных азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак), Баку в конце прошлого века и о пяти воинах, погибших во время Арцахской войны, захороненных у мемориальной стены, подчеркивая связь между всем этим и Геноцидом армян.

Члены делегации Греции возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память полутора миллионов невинных жертв Геноцида армян.

Эдита Гзоян показала гостям место у мемориальной стены, где захоронены останки тех иностранных общественных, политических деятелей, миссионеров, которые подняли свой голос протеста против Геноцида армян, осуществленного турецким правительством.Гости, в сопровождении экскурсовода Лианы Азизян, посетили Музей Геноцида армян, ознакомились с его постоянной и временной экспозициями. По окончании визита были сделаны записи в Книге почетных гостей.