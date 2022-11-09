Россия продолжит оказывать Еревану и Баку необходимую поддержку для достижения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня, 9 ноября, исполняется 2 года со дня подписания президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Этот шаг позволил положить конец кровопролитию и запустить налаживание мирной жизни в регионе», — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что развернутый в соответствии с трехсторонним заявлением российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе эффективно выполняет поставленные перед ним задачи, вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

«Это ценят наши армянские и азербайджанские друзья. Трехсторонние договоренности лидеров, зафиксированные в их заявлениях от 9 ноября 2020, 11 января 2021, 26 ноября 2021 и 31 октября 2022 гг., заложили основу для запуска процесса комплексной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в рамках рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран проделана большая работа в направлении разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

«Мы ведем дело к скорейшей реализации конкретных проектов в целях раскрытия экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа. В соответствии с заявлением лидеров от 26 ноября 2021 года создана и приступила к работе двусторонняя комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России», — отметила Захарова.

Захарова добавила, что с армянской и азербайджанской сторонами ведется тесное взаимодействие по подготовке мирного договора.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что РФ продолжит оказывать Еревану и Баку необходимую поддержку во имя мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.