Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян сегодня провёл расширенное совещание с участием руководящего состава республиканских исполнительных органов, мэра Степанакерта и руководителей административных районов столицы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Арцаха, прежде чем приступить к работе, Рубен Варданян предложил участникам совещания почтить минутой молчания память жертв Арцахской 44-дневной войны и всех пожертвовавших жизнью во имя Отечества героев.

«Два года назад это был очень тяжёлый день для нашего народа. Вспоминая и воздавая дань уважения их памяти, мы должны верить, что наше возрождение состоится. Наше будущее в наших руках. Я здесь, чтобы вместе с вами мы сделали всё, чтобы у Арцаха были победы», — сказал, открывая совещание, Госминистр.

Первый вопрос повестки касался принципов организации работы между Государственным министром и республиканскими исполнительными органами. Рубен Варданян выделил три принципа: командная работа, прозрачность и профессионализм. «Я приехал не для того, чтобы просто занять должность государственного министра, а чтобы в кризисной ситуации работать вместе с вами, — подчеркнул он. – Для меня важна командная работа, и я готов вместе со всеми вами работать по этому принципу. Второе – прозрачность: мы должны делать всё, чтобы обеспечить прозрачность нашей работы, принимаемых решений и реализуемых проектов. Другой важный принцип – профессионализм. Я уверен, что все вы прошли долгий профессиональный путь, но в нынешних реалиях, чтобы быть конкурентоспособными специалистами, мы все должны постоянно работать над развитием наших способностей».

Госминистр выделил те пять основных для Арцаха в этой ситуации направлений, на реализацию которых должна быть направлена деятельность Правительства Республики Арцах:субъектность Арцаха; вопросы безопасности; развитие экономики, инфраструктур; культурные, образовательные, социальные вопросы; повышение эффективности работы системы государственного управления.

Госминистр представил также своих новоназначенных советников и указал те сферы, которые они будут на данном этапе координировать. Артак Бегларян будет заниматься внешнеполитическими, социальными, гуманитарными проблемами; Григорий Мартиросян – сферой инфраструктур; Нарине Агабалян – структурными и организационными; Месроп Аракелян – финансовыми; а Арман Акопджанян – оперативными вопросами.

Следующий вопрос повестки касался подготовительных работ к зимнему сезону и неотложных проблем. Министр территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Айк Ханумян и Мэр Степанакерта Давид Саркисян представили подробную информацию о ходе подготовительных работ и их организации.

На совещании представлен также ход реализации государственной программы по удовлетворению жилищных нужд пострадавших вследствие войны 2020 г. семей. Председатель Комитета жилищных вопросов Республики Арцах Армен Мангасарян проинформировал о проделанной работе и текущем состоянии программ.

Подводя итог совещания, Госминистр дал ряд поручений по вопросам повестки и выразил уверенность, что командная, организованная и профессиональная работа обеспечит хорошие результаты.