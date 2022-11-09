Россия к любой пропагандисткой деструктивной кампании, будь то в СМИ или политического характера, относимся плохо.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об информационных кампаниях против российских миротворцев в Нагорном Карабахе в азербайджанских СМИ и телеграмм-каналах, в том числе и государственных.

«Что касается роли российских миротворцев, оценки их деятельности, то лидеры трех стран (Армении, Азербайджана и РД — ред.) отметили в ходе сочинского саммита ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе. И это было зафиксировано в совместном заявлении.

Что касается грязи, которая вокруг этого появляется, так любое позитивное, конструктивное и созидательное начинание всегда вызывает волну негатива. Это, к сожалению, закон нашего мира», — заключила Захарова.