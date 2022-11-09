Глава делегации по делам Южного Кавказа в Европарламенте Марина Кальюранд подчеркнула важность гарантии прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат Европарламента написала на своей странице в Twitter.

«Два года назад соглашением о прекращении огня завершилась Вторая Нагорно-Карабахская война. Однако это не решило конфликт. Решением могут быть только переговоры. Посредничество Европейского союза и США становится все более и более важным. Необходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность населения Нагорного Карабаха», — написала Кальюранд.