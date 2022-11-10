Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели 7 ноября встречу в столице США Вашингтоне. Министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, сообщает МИД Армении.

Сообщение аналогичного содержания распространил и МИД Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым отметил, что Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

«Прямой диалог — лучший путь к действительно прочному миру, и мы очень рады его поддержать.

США решительно поддерживают суверенитет и территориальную независимость как Армении, так и Азербайджана. Восстановление независимости в 1991 году было жизненно важным моментом в обеспечении прав обеих стран, прав, которые мы решительно поддерживаем.

Я также считаю справедливым сказать, что более 30 лет конфликта вокруг Нагорного Карабаха привели к огромным человеческим и материальным издержкам — потерянным жизням, глубоким шрамам. Но то, что мы видим сейчас, — это реальные и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира.

Обе страны работают для достижения этой цели и, в конечном счете, для светлого будущего Южного Кавказа — будущего мира, стран в мире, стран, работающих вместе во имя лучшего будущего.

И я бы просто сказал, что Соединенные Штаты, как друг Армении и Азербайджана, готовы сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этих усилиях; идти с вами по пути к прочному миру, помогать всем, чем можем. Это, я думаю, обещание лучшего, светлого будущего. И я аплодирую вам обоим и вашим правительствам за мужество и решимость, которые вы проявляете, чтобы добраться до места назначения.

Итак, спасибо вам обоим за то, что вы здесь, спасибо вашим командам, и я с нетерпением жду нашего разговора. Спасибо», — сказал он.

Как видим, совместного заявления по итогам встречи не было. Планировалось оно или нет, неизвестно. В принципе, ничего конкретного не сообщается и о содержании переговоров.

Примечательна фраза о том, что Армения и Азербайджан подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи. Одним из обязательств было урегулирование всех спорных вопросов исключительно мирными средствами. Однако спустя всего пару дней после сочинской встречи Азербайджан возобновил обстрелы позиций ВС Армении, а также стрельбу в Республике Арцах.

Если при обстрелах позиций ВС Армении у армянской стороны, к счастью не было потерь и раненых, то стрельбу в Арцахе азербайджанская сторона вела прицельно по мирным жителям. 5 ноября азербайджанцы обстреляли трактор жителя Степанакерта во время выполнения сельскохозяйственных работ на территории села Храморт. В результате стрельбы разбито лобовое стекло и система рулевого управления трактором.

Факт нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Арцаха подтвержден Министерством обороны России. «В 12.30 5 ноября с азербайджанского поста открыт огонь из стрелкового оружия по местному жителю, проводившему земляные работы с использованием сельскохозяйственной техники в районе 1,8 км восточнее Храморта. В результате обстрела техника получила незначительные повреждения, местный житель не пострадал», — говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности РМК в зоне нагорно-карабахского конфликта. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство.

Россия призвала Азербайджан и Армению воздерживаться от шагов, чреватых нагнетанием напряженности на линии соприкосновения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в принятом по итогам трехсторонней встречи в Сочи заявлении было акцентировано намерение сторон к урегулированию исключительно политико-дипломатическими, мирными средствами. «Поэтому мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от опасных действий и шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения», — сказал Песков.

Агрессию Азербайджана в Гегаркуникской области Армении зафиксировали наблюдатели из Евросоюза. Губернатор области Карен Саркисян сообщил, что в области работают 8 наблюдателей. Наблюдатели ведут патрульную деятельность. В вопросе карт и нынешнего расположения азербайджанских войск наблюдатели из ЕС уверены, что на территории Армении есть оккупированные места, и что это результат азербайджанской агрессии.

Речь идет об агрессии Азербайджана 12-14 сентября. Фиксировать все случаи обстрелов с азербайджанской стороны наблюдатели ЕС не в состоянии. По словам Саргсяна, штаб наблюдателей ЕС находится в Мартуни, они проводят наблюдение не на всей протяженности границы, а только на тех участках и поселениях, в отношении которых было совершено нападение с азербайджанской стороны.

Депутат Европарламента Фабио Массимо Кастальдо не исключил, что при наличии согласия Армении можно будет увеличить количество наблюдателей. Он считает, что европейская миссия должна стать постоянной. Однако в виду вышеназванных обстоятельств, видимо, нужно подумать о механизмах более эффективного контроля за соблюдением режима прекращения огня, тем более в условиях отказа Азербайджана вывести свои войска с оккупируемых ими с 12 мая 2021 г. территорий Армении и готовящейся делимитации/демаркации армяно-азербайджанской границы.

Это важно в виду того, что Баку не проявляет намерения изменить свою агрессивную политику в отношении Армении и Арцаха. Об этом свидетельствуют не только факты насаждения армянофобии в азербайджанском обществе, в том числе в детских садах и школах.

Азербайджан строит базы и размещает военную технику на оккупированных территориях как Армении, так и Арцаха. Как показывают спутниковые снимки, новые военные базы ВС Азербайджана и военная техника расположены в оккупированном Бердзорском районе Арцаха, между селами Гохтаник и Вардут. В соцсетях азербайджанцы публикуют призывы к убийству государственного министра Республики Арцах Рубена Варданяна и угрозы в адрес российских миротворцев.

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян убежден, что азербайджанская политика этнической чистки и геноцида не изменилась и не изменится.

По его словам, «то, что делается под видом ложного миролюбия, направлено на то, чтобы ввести международное сообщество в заблуждение и притупить бдительность нашего общества». «Мы неоднократно подчеркивали, что находящиеся по соседству с мирными населенными пунктами азербайджанские военные позиции представляют прямую угрозу жизни мирного населения и их другим элементарным правам. После установления перемирия мы неоднократно становились свидетелями подобных последствий, несущих в себе угрозы», — отмечает правозащитник.