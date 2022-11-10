Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита в Литву встретился с главным советником президента Литвы по национальной безопасности Кястутисом Будрисом, советником премьер-министра Литвы по вопросам восточного соседства и продвижения демократии Галиной Ващенкойте и заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

Как сообщает «Арменпресс», о встрече Армен Григорян написал на своей странице в Facebook.

«Мы обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе и вокруг Армении, обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки, представляющих взаимный интерес. Я представил собеседникам вызовы безопасности, создавшиеся вокруг Республики Армения, и взгляды и позиции Армении в направлении их решения», — написал Григорян.В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-литовской повестки, обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. С удовлетворением был отмечен высокий уровень армяно-литовского политического диалога, который в последнее время довольно активизировался.