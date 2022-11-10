В сопровождении посла Израиля в Армении Йоэля Лиона и почетного консула Израиля в Армении Ашота Шахмурадяна заместитель генерального директора МИД Израиля, начальника управления Евразии и Западных Балкан Симонa Гальперин и директор департамента МИД Израиля по Центральной Азии и Кавказу Михал Гершковиц на днях посетили Музей-институт Геноцида армян.

Как сообщили в пресс-службе МИГА, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян встретил гостей и представил краткую историю создания мемориального комплекса.

Гостям были представлены постоянная и временная экспозиции Музея, а также документы, свидетельствующие о Геноциде армян.