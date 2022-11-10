Армянский стартап Garoon Tech, облегчающий жизнь фермерам, стал победителем конкурса Energy Globe Award. В этом году на конкурс было заявлено более 2500 программ из 180 стран мира.

«Garoon Tech действительно переживает тяжелые времена из-за кризиса, продолжающегося на постсоветском пространстве. Этот регион должен был стать первоначальным целевым рынком для нашего продукта. Мы планируем произвести множество изменений внутри нашей компании, чтобы создать сельское хозяйство, основанное на данных, но устойчивость и наши первоначальные цели однозначны и не подлежат изменению. Мы хотим выразить благодарность за то, что поверили в нас. Сельскохозяйственные и экологические решения должны разрабатывать много молодых специалистов», — говорится в заявлении компании.

Премия Energy Globe Award считается самой значимой в мире наградой в области экологии.

Garoon Tech — это система умного земледелия, которая с помощью интернета вещей (IoT), программного обеспечения и устройств посредством мобильного приложения позволяет умному земледелию отслеживать и контролировать различные этапы обработки почвы, получать информацию о важных параметрах. Миссия стартапа — превратить традиционное сельское хозяйство, основанное на интуиции, в сельское хозяйство, основанное на точных данных.

Компания планирует выйти на европейский рынок.