На глобальной карте международной сети «Impact Hub», поддерживающей стартап-идеи, появилась и Сюникская область. В целях дальнейшего развития социального предпринимательства в регионе, в Горисе создан филиал «Impact Hub». «Syunik Impact Hub» был открыт при совместном финансовом содействии Акба Федерации и Европейского Союза.

Сеть, состоящая из около 100 «Impuckt Hab», работающих в 65 странах мира, насчитывает в общей сложности 24 000 членов. Теперь во всем мире узнают о бизнес-идеях, родившихся и разработанных в «Syunik Impact Hub».

Акба Федерация уже несколько лет поддерживает ереванское отделение «Impact Hub». В этот период было реализовано множество идей, направленных на развитие в общинах малого и среднего бизнеса. Идея задействования платформы «Impact Hub» в Сюникской области была предложена Акба Федерацией.

«Для нас очень важно, чтобы молодые люди не покидали свои места. Оставались бы в своих общинах, в своем окружении и, оставаясь в этом районе, развивали бы свои идеи, укрепляли свои общины», — сказал генеральный директор Акба Федерации Арутюн Погосян.

«Мы начали эту программу год назад. Возможность помогать и развивать стартапы в Горисе воодушевила нас. Очень важно, что и Акба Федерация финансирует этот проект и помогает лучшим идеям», — сказал советник-посланник Представительства Европейского Союза в Армении, руководитель отдела сотрудничества Франк Хесс.

«Когда мы приступили к реализации проекта, мы поняли, что хотим сделать его долгосрочным, находиться здесь и открыть «Impact Hub» в Сюнике. Акба Федерация поддержала нас и сказала, что готова содействовать открытию и функционированию «Syunik Impact Hub», — сказал исполнительный директор «Impact Hub Yerevan» Геворг Погосян.

«Syunik Impact Hub» не имеет отраслевых ограничений, при необходимости те, у кого есть новые идеи, наладят контакт с уже опытными, прослушают лекции и смогут правильно организовать свое деловое будущее. «Syunik Impact Hub» может стать серьезным стимулом в концентрации, направлении и реализации инициатив молодежи Сюникской области.

Акба Федерация — единственный значимый участник Акба Банка, ей принадлежит около 83 % акций банка. Благодаря своему участию в Акба Банке, Акба Федерация способствует развитию сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса в сельской местности, развитию общин, оживлению и развитию деловой среды в сельской местности и в общинах, а также росту благосостояния каждого лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в указанных сферах.