10 ноября председатель НС Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, Ален Симонян отметил значение активного сотрудничества между законодательными органами Армении и России. Он подчеркнул необходимость проведения совместных заседаний профессиональных комитетов и комиссий, отметив их роль в укреплении парламентской дипломатии, открытого диалога и межличностных контактов. Ален Симонян подчеркнул сферы сотрудничества, добавив, что необходимо провести работу в направлении их улучшения.На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате азербайджанской агрессии 13 сентября.