Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подтверждает приверженность договоренностям, достигнутым с Азербайджаном в Праге и Сочи. А именно, о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном и подписании мирного договора на основе взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ друг друга на основе Устава ООН, Алма-Атинской декларации и Протокола 1991 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства Армении.

«Мы приложим все зависящие от нас усилия, чтобы как можно скорее завершить делимитацию армяно-азербайджанской границы, разблокировать все региональные транспортные и экономические коммуникации, как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, потому что мы действительно и искренне привержены повестке мира.Но если кто-то думает, что мирная повестка — это “мирное уничтожение” армян Республики Армения или Нагорного Карабаха, то жестоко ошибается. Мирная повестка — это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели”, — отметил Никол Пашинян.