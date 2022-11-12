11 ноября Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине делегацию во главе с заместителем председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в информационной системе Первопрестола.

Армянский Патриарх с удовлетворением отметил, что армяно-российская дружба и отношения имеют богатую многовековую историю. Первоиерарх ААЦ отметил, что такие взаимные визиты государственных, общественных и культурных деятелей поспособствуют во благо укрепления сотрудничества между двумя странами и братства народов.

Католикос Всех Армян приветствовал прибытие делегации Государственной Думы России в этот сложный для Армении и Арцаха период, коснувшись, в частности, нынешней ситуации и послевоенных вызовов, вызванных 44-дневной войной и военной агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября. В связи с этим Патриарх Армянской Апостольской Святой церкви с благодарностью отметил усилия Президента дружественной России В.Путина по урегулированию конфликта и установлению прочного мира в регионе.

Его Святейшество выразил надежду, что эти усилия будут способствовать обеспечению свободной и безопасной жизни народа Арцаха, выводу азербайджанских войск с суверенных территорий Республики Армения, освобождению пленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, и возвращению родственников погибших армян.

На встрече в частном порядке обсуждались также теплые и братские отношения и сотрудничество между двумя Церквями.

Казбек Тайсаев, в свою очередь, прокомментировал итоги визита, подчеркнув, что в ходе визита была проделана важная работа по дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между двумя странами. Он подтвердил, что делегация сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в преодоление вызовов, стоящих перед армянским народом.

В завершение Патриарх Армянской Апостольской Святой церкви вознес молитву Всевышнему о мирной и благополучной жизни двух народов.