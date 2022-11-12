Депутат Европарламента Фабио Массимо Кастальдо обвинил Евросоюз в безразличном отношении к событиям, происходящим на Кавказе и особенно — в Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Итало-арабская ассоциация Assadakah.

«Я глубоко разочарован тем, что Совет Европы не предоставил свежей информации относительно Южного Кавказа, где азербайджанские войска оккупировали 220 квадратных метров суверенной территории Армении, также совершая военные преступления, зверства, пытки», — сказал Кастальдо.

Депутат увидел сходство с происходящим в Украине. Кастальдо подчеркнул, что Армения является демократической страной и подверглась нападению со стороны диктаторского, агрессивного государства. Однако он заметил, что ЕС, поддерживая Киев, в то же время воспринимает Азербайджан как надежного партнера. Он не посчитал это правильным, подчеркнув, что двойные стандарты подрывают доверие.

Нам нужно вырваться из ловушки газовой зависимости, которую мы получаем от всех авторитарных режимов. Открытые нарушения международного права должны быть осуждены. «Я всегда и везде на стороне демократии, я на стороне Армении», — сказал Кастальдо.