Во Дворце Молодежи Гюмри открылась выставка молодого скульптора, художницы Лианны Макарян «Цена мира. 773 дня», посвященная второй годовщине 44-дневной войны. В качестве символа на выставке представлены 44 работы художника.

Как передает Арменпресс, цикл картин создавался во время войны: художница отразила в своих работах чувства, страх, озабоченность, размышления. В цикле особое место занимают барельефы и изображенные на листьях портреты павших ребят.

«Эти работы стали способом успокоиться и выразить свои чувства в те дни, а мысль о листьях родилась случайно, когда я увидела, как осенью красные листья срывались с дерева и падали, словно дерево — это их мать, от которой они уходили навсегда. Невольно мне на ум пришли наши мальчики-герои», — говорит Лианна, признаваясь, что поначалу работать с листьями было сложно, картинки давать было сложно, но после нескольких неудачных попыток все получилось.

На данный момент Лианна создала уже 19 портретов героев на листьях, но будут и новые портреты. «Многие родители, увидев эти снимки в соцсетях, изъявили желание, чтобы я сделала портрет и их сына. Я обязательно это сделаю. Это особая благодарность с моей стороны родителям, благодаря сыновьям которых мы сейчас живем. Цена мира очень дорога для нас», — говорит Лианна, с сожалением отмечая, что со временем о мальчиках как будто забывают.

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«Мы не должны забывать героизм этих ребят ни на секунду», — добавляет она.

После выставки все портреты героев будут переданы родственникам погибших ребят.

В цикл портретов героев также вошли картины, посвященные миру на земле, детям, родителям, попавшим в плен, пропавшим без вести. В картинах живо сохранены армянские мотивы.

Арменуи Мхоян