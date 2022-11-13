13 ноября сборная Армении приступила к тренировке в Техническом центре/Академии футбола ФФА.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.
К встрече присоединились следующие футболисты:
Камо Ованнисян – «Астана» (Казахстан)
Жирайр Маргарян – «Урарту»
Арман Казарян – «Урарту»
Нарек Григорян – «Урарту»
Сергей Мкртчян — «Урарту»
Грайр Мкоян – «Арарат»
Сероб Галстян – «Арарат»
12 ноября после последнего матча 16-го тура Премьер-лиги Армении Fastex к сборам присоединятся следующие футболисты:
Станислав Бучнев – «Пюник»
Генри Авагян — ЦCКA
Арман Нерсесян — ЦCКA
Тарон Восканян — «Алашкерт»
Степа Мкртчян — «Арарат-Армения»
Давид Тертерян — «Арарат-Армения»
Акоп Акопян — «Арарат-Армения»
Артак Дашян – «Пюник»
Ованес Арутюнян – «Пюник»
Артак Григорян — «Алашкерт»
Артур Серобян – ЦCКA
13 ноября Петрос Аветисян также присоединится к сборам, а Вараздат Ароян и Артур Галоян присоединятся к команде утром 14 ноября.
Утром 14 ноября сборная отправится в Приштину, столицу Косово, где к команде присоединятся Жирайр Шагоян, Эдгар Бабаян, Ваан Бичахчян и Авентис Авентисян.