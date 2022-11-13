13 ноября сборная Армении приступила к тренировке в Техническом центре/Академии футбола ФФА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

К встрече присоединились следующие футболисты:

Камо Ованнисян – «Астана» (Казахстан)

Жирайр Маргарян – «Урарту»

Арман Казарян – «Урарту»

Нарек Григорян – «Урарту»

Сергей Мкртчян — «Урарту»

Грайр Мкоян – «Арарат»

Сероб Галстян – «Арарат»

12 ноября после последнего матча 16-го тура Премьер-лиги Армении Fastex к сборам присоединятся следующие футболисты:

Станислав Бучнев – «Пюник»

Генри Авагян — ЦCКA

Арман Нерсесян — ЦCКA

Тарон Восканян — «Алашкерт»

Степа Мкртчян — «Арарат-Армения»

Давид Тертерян — «Арарат-Армения»

Акоп Акопян — «Арарат-Армения»

Артак Дашян – «Пюник»

Ованес Арутюнян – «Пюник»

Артак Григорян — «Алашкерт»

Артур Серобян – ЦCКA

13 ноября Петрос Аветисян также присоединится к сборам, а Вараздат Ароян и Артур Галоян присоединятся к команде утром 14 ноября.

Утром 14 ноября сборная отправится в Приштину, столицу Косово, где к команде присоединятся Жирайр Шагоян, Эдгар Бабаян, Ваан Бичахчян и Авентис Авентисян.