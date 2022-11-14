Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что после 9 ноября 2020 года Азербайджан предпринял 54 попытки убийства мирных жителей Нагорного Карабаха, в результате которых 3 мирных жителя погибли и 16 получили ранения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter.«Азербайджан заявляет, что армяне Нагорного Карабаха являются его гражданами, но стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами.

После 9 ноября 2020 года Азербайджан предпринял 54 покушения на мирных жителей, в результате которых 3 мирных жителя погибли и 16 получили ранения. Является ли это реализацией азербайджанского нарратива «Проблема Нагорного Карабаха решена?», — написал Пашинян.12 ноября около 18:00 в Аскеранский райотдел полиции поступило сообщение о том, что в административном районе села Храморт с азербайджанской военной позиции были произведены выстрелы из стрелкового оружия по гражданским лицам, работавшим с трактором в поле.

Выехавшие на место сотрудники райотдела установили, что в тот же день около 16:30 жители села Храморт — 27-летний С.Ванян и 45-летний А.Айрапетян выполняли сельскохозяйственные работы на тракторе «Т-150» на участке под названием «100 га» административного района указанного села, когда в их сторону был открыт огонь с азербайджанской боевой позиции, расположенной в близлежащем районе. Выстрелами были разбиты лобовое и заднее стекла трактора. Осколки разбитого лобового стекла попали в А.Айрапетяна, нанеся телесные повреждения. Последний был переведен в Республиканский медицинский центр. Материалы были предоставлены российским миротворческим войскам.