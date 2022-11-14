Министерство обороны России выступило с обвинением в адрес ВС Азербайджана по факту стрельбы в направлении мирных жителей, выполнявших сельскохозяйственные работы.

Как сообщает «Арменпресс», на сайте Минобороны РФ опубликован бюллетень российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе. В нем отмечено, что 12 ноября в 15:30 в 1,8 км к востоку от населенного пункта Храморт, с азербайджанской позиции из стрелкового оружия была открыта стрельба в направлении местных жителей, проводивших работы на сельскохозяйственной технике.

Отмечается, что в результате возгорания один из жителей получил легкие ранения, техника понесла незначительные повреждения

«По данному факту командование миротворческих сил проводит расследование с азербайджанской стороной», — говорится в сообщении.

12 ноября около 18:00 в Аскеранский райотдел полиции поступило сообщение, что на административной территории села Храморт с азербайджанской военной позиции из стрелкового оружия была открыта стрельба в направлении гражданских лиц, 27-летнего С. Ваняна и 45-летнего А. Айрапетяна, проводивших работы на сельскохозяйственной технике.

Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что в этот день около 16:30 жители села Храморт — 27-летний Ванян С. и 45-летний А. Айрапетян на тракторе «Т-150» выполняли сельскохозяйственные работы на участке «100 га» административной территории указанного села. В это время с азербайджанской боевой позиции, расположенной, в близлежащем районе, в их направлении был открыт огонь. Выстрелами были разбиты лобовое и заднее стекла трактора. Осколки разбитого лобового стекла попали в А. Айрапетяна, нанеся ему телесные повреждения. Он был доставлен в Республиканский медицинский центр.