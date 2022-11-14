Сборная Армении по футболу выехала в Приштину, где 16 ноября проведет товарищеский матч со сборной Косово.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В составе сборной Армении следующие игроки:
Вратари:
Станислав Бучнев — «Пюник»
Генри Авагян — ЦСКA
Арман Нерсесян — ЦСКA;
Защитники:
Вараздат Ароян — «Анортосис» (Кипр)
Камо Ованнисян – «Астана» (Казахстан)
Тарон Восканян — «Алашкерт»
Грайр Мкоян — «Арарат»
Жирайр Маргарян — «Урарту»
Арман Казарян — «Урарту»
Акоп Акопян — «Арарат-Армения»
Степа Мкртчян — «Арарат-Армения»
Давид Тертерян — «Арарат-Армения»;
Полузащитники/форварды:
Петрос Аветисян — «Акжаик» (Казахстан)
Артак Дашян — «Пюник»
Ованнес Арутюнян — «Пюник»
Артак Григорян — «Алашкерт»
Нарек Григорян — «Урарту»
Сергей Мкртчян — «Урарту»
Сероб Галстян — «Арарат»
Артур Серобян — ЦСКA
В Приштине к команде присоединятся Аветис Аветисян, Эдгар Бабаян, Ваан Бичахчян и Жирайр Шагоян. Артур Галоян присоединится к команде 15 ноября.