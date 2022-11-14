Сборная Армении по футболу выехала в Приштину, где 16 ноября проведет товарищеский матч со сборной Косово.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В составе сборной Армении следующие игроки:

Вратари:

Станислав Бучнев — «Пюник»

Генри Авагян — ЦСКA

Арман Нерсесян — ЦСКA;

Защитники:

Вараздат Ароян — «Анортосис» (Кипр)

Камо Ованнисян – «Астана» (Казахстан)

Тарон Восканян — «Алашкерт»

Грайр Мкоян — «Арарат»

Жирайр Маргарян — «Урарту»

Арман Казарян — «Урарту»

Акоп Акопян — «Арарат-Армения»

Степа Мкртчян — «Арарат-Армения»

Давид Тертерян — «Арарат-Армения»;

Полузащитники/форварды:

Петрос Аветисян — «Акжаик» (Казахстан)

Артак Дашян — «Пюник»

Ованнес Арутюнян — «Пюник»

Артак Григорян — «Алашкерт»

Нарек Григорян — «Урарту»

Сергей Мкртчян — «Урарту»

Сероб Галстян — «Арарат»

Артур Серобян — ЦСКA

В Приштине к команде присоединятся Аветис Аветисян, Эдгар Бабаян, Ваан Бичахчян и Жирайр Шагоян. Артур Галоян присоединится к команде 15 ноября.