«Рассвет Авроры» на кинофестивале «Asia Pacific Screen Award» удостоился награды в номинации «Лучший анимационный фильм».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, на номинацию «Лучший анимационный фильм» были выдвинуты 5 фильмов. Этот престижный киносмотр является аналогом фестиваля «Оскар» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, здесь отбираются и награждаются лучшие фильмы.

Фильм «Рассвет Авроры» о жизни Аршалуйс Мартикян (Аврора Мардиганян). Девушка-подросток, пережившая Геноцид армян, при помощи генерала Андраника и Американского комитета помощи на Ближнем Востоке находит спасение в Соединенных Штатах. В фильме восстановлены и использованы отрывки из голливудского немого фильма 1919 года «Аукцион душ», где Аршалуйс играла саму себя, с целью направления доходов от фильма на спасение армянских детей, осиротевших в результате геноцида. Фильм стал краеугольным камнем благотворительной кампании Американского комитета помощи Ближнему Востоку, которая в целом собрала более 116 миллионов долларов, благодаря чему помощь получили более 132 000 армянских сирот.

«Рассвет Авроры» основан на реальной истории реального человека, он передает всю картину того времени. Фильм создан на основе двух эксклюзивных интервью героини, сохранившихся фрагментов немого фильма «Аукцион душ», архивных материалов, с использованием анимационных решений. Документально-анимационный фильм «Рассвет Авроры» является совместным армяно-немецко-литовским кинопроектом (производственные компании: «Барс Медиа», «Gebrueder Beetz Filmproduktion», «Artbox Laisvalaikio Klubas»), снятым при содействии крупнейшего европейского кинофонда Eurimage (Армения как основной сопродюсер). Фильм создан при научной поддержке Института Зорян и на основе историй из Архива Геноцида армян. Режиссер и автор сценария Инна Саакян; Продюсеры: Вардан Ованнисян, Кристиан Битц, Жюст Михайлинайте.