14 ноября министр иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна по видеосвязи провел разговор с главой МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталием Игнатьевым.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Арцаха, стороны обсудили региональные процессы и тенденции урегулирования конфликтов. Министры подчеркнули важность расширения отношений между внешнеполитическими ведомствами обеих стран. Министр Бабаян выразил обеспокоенность по поводу энергетического кризиса в Приднестровье и отметил, что в Арцахе сопереживают приднестровцам. Он выразил надежду, что руководству страны в кратчайшие сроки удастся стабилизировать эту ситуацию.