Наставник национальной сборной Армении по боксу Карен Агамалян доволен выступлениями своих подопечных в прошедшем недавно в Словении крупном международном турнире «Серебряный пояс», на котором наши спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали, обеспечив отечественной дружине второе место в неофициальном командном зачете. По его словам, в целом армянские боксеры выступили в пределах своих возможностей, что настраивает на оптимистичный лад в преддверии предолимпийского 2023 года.

— Турнир в Словении впервые включен в международный календарь. Каковы Ваши впечатления от этого соревнования?

— Наши ожидания оправдались сполна: многие сборные выставили сильнейший состав, что позволило реально оценить уровень готовности ребят. Участников было немного, но выступили в основном лидеры своих сборных. В этом плане отрадно, что 9 из 11 заявленных на турнир армянских боксеров смогли стать призерами. Единственное, хотелось бы, чтобы организаторы уточнили статус этого соревнования. До меня дошли сведения, что возможно результаты этого турнира будут учитываться при «посеве» участников во время рейтинговых соревнований Олимпийских игр 2024 года.

— Как Вы прокомментируете выступления наших спортсменов?

— Вице-чемпион Европы Артур Базеян (57 кг) в финале весьма уверенно одолел бывшего чемпиона континента Габриэля Эскобара из Испании, которому армянские боксеры проигрывали в пяти предыдущих поединках. На пути к финалу Артур победил призера мирового первенства боксера из Франции и представителя Гонконга.

Золотой медали удостоился также Рафаэль Оганесян (86 кг), поочередно взявший верх над испанским и мозамбикским боксерами. Причем, в финальном бою с африканским боксером одержал досрочную победу.

Другой наш победитель — Нарек Манасян (92 кг) без проблем победил в двух первых поединках и настроился на встречу в финале с испанским боксером, которому он спорным решением судьей уступил в полуфинале прошедшего в мае этого года в Ереване чемпионата Европы. Однако, надеждам Манасяна на реванш не суждено было сбыться, так как врачи не позволили испанцу выйти на ринг в финале из-за полученной до этого травмы.

— Кстати, по той же причине в финале не смог выступить Артур Казарян…

— Выступивший в весовой категории до 60 кг Казарян тоже произвел достойное впечатление. В целом он выполнил все, что от него ожидалось, однако ранка, полученная в полуфинале, не позволила ему оспорить золотую медаль. Можно сказать, что мы недосчитались еще одной потенциальной награды высшей пробы.

Серебряным призером стал также Нарек Оганесян (63,5 кг), который, одержав победы в двух тяжелейших встречах, в финале проиграл представителю Болгарии.

— Как сложились поединки четырех наших бронзовых призеров?

— Третьи места в своих весовых категориях заняли Барегам Арутюнян (51 кг), Джаник Саакян (54 кг), Гурген Мадоян (67 кг) и серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Давид Чалоян (свыше 92 кг). Арутюнян после победного старта уступил в полуфинале испанскому боксеру, ставшему в Ереване чемпионом Европы. Наш боксер постарался составить конкуренцию титулованному сопернику, однако не смог добиться победы. Я доволен выступлением Арутюняна.

Для нас пока остается неясной причина неудачного выступления Саакяна. Этот волевой боксер на сей раз не был похож на самого себя. Скорее всего, этот бой просто не удался ему — был не его день. Такое бывает в спорте. Кстати, то же самое можно сказать и про Нарека Захаряна (71 кг), который, проиграв на первом этапе, вообще остался за чертой призеров.

Мадоян в полуфинале проиграл в равном, но трудном поединке. А Чалоян, кажется, постепенно восстанавливается от тяжелого поражения на домашнем чемпионате Европы. Хотя в Словении он и проиграл в первой же встрече, но произвел неплохое впечатление.

Я доволен итогами выступлений своих подопечных на этом турнире, к которому, хочу подчеркнуть, мы специально не готовились, ограничившись 10-дневным сбором. Главное — удалось составить общее впечатление об уровне их подготовки, выделить некоторые ошибки, над которыми будем работать при подготовке к важнейшим соревнованиям следующего сезона.

— Это был Ваш последний старт в этом году?

— Для некоторых ребят — да. В наших планах участие в международном турнире, намеченном на 23-29 ноября в Минске. Там, скорее всего, выступят вторые номера нашей сборной. Еще одно соревнование Международная федерация бокса планирует провести в конце года в Дубае. Ожидается, что там в каждой весовой категории на ринг выйдут по четыре лучших боксера по итогам уходящего сезона. А с января приступим к подготовке к важнейшему сезону 2023 года, который будет последним перед очередными летними Олимпийскими играми.