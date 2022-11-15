Лица, перемещенные из Арцаха в результате 44-дневной Арцахской войны, 15 ноября провели мирную акцию перед посольством Франции в Армении, после чего передали в посольство прошение в поддержку резолюции, которая будет обсуждаться в Сенате Франции 15 ноября.

Как сообщает «Арменпресс», глава общественной организации «Во имя Гадрута» Левон Айриян сообщил журналистам, что прошение подписали более 1700 граждан со всего мира.

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Нагорно-Карабахской Республики и Республики Армения, выражаем признательность Сенату Франции, политическим силам страны и самому президенту Франции Эммануэлю Макрону за их позицию по урегулированию карабахской проблемы. Мы приветствуем намерение открыть гуманитарный офис в Нагорном Карабахе. Надеемся, что эта инициатива не будет последней, тем более что этого требует ситуация в регионе. Уверены, что резолюция Сената Франции станет прочной платформой справедливого урегулирования карабахской проблемы», — говорится в прошении.

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Сенат Франции 15 ноября обсудит резолюцию, предусматривающую немедленный вывод азербайджанских вооруженных сил с оккупированных территорий Армении, соблюдение соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и введение санкций против Азербайджана. Этим проектом резолюции Сенат также предлагает правительству Франции обсудить возможность создания в Арцахе гуманитарного офиса.