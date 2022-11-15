В повестку пленарных заседаний Национального Собрания на нынешней неделе, в числе других, включен также проект Государственного бюджета Республики Армения на 2023 год. Обсуждение главного финансового документа будущего года начнется сегодня на утреннем заседании.

По традиции, правительство представило в документе основные направления социально-экономического развития страны.

Итак, рамки политики экономического развития на 2023 год основываются на приоритетах программы правительства на 2021-2026 годы. Основной целью намеченных к реализации мероприятий станет переход к модели экономического развития, основанной на инвестициях, росте конкурентоспособности и производительности экономики Армении.

Экономическая политика правительства основана на реализации предусмотренных действий по таким важнейшим направлениям, как стимулирование инвестиций, развитие предпринимательства, улучшение бизнес- и инвестиционной среды, рост конкурентоспособности туризма, промышленности и сельского хозяйства, существенное увеличение экспорта товаров и услуг.

В качестве первоисточника роста конкурентоспособности производства рассматривается рост производительности и повышение международной конкурентоспособности посредством перевооружения технологий, развития экспортных возможностей, решения логистических проблем, выхода на международные рынки.

Запланированные шаги нацелены на увеличение возможностей для экспорта армянских товаров, формирование благоприятной среды для хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Развитие малого и среднего предпринимательства в будущем году также будет в центре внимания правительства. Будут созданы новые рабочие места, начинающие предприниматели получат содействие. Государственная поддержка будет оказана также коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере ИТ.

В различных отраслях экономики будут созданы широкие возможности для вовлечения женщин, в частности, сочетания работы и материнства, созданы возможности развития новаторского мышления талантливой молодежи. Будут предприняты меры для поощрения развития в селах несельскохозяйственного предпринимательства.

Для обеспечения жильем многодетных и молодых семей будет предоставлена государственная поддержка погашения ипотечных кредитов. Для этого предусмотрены расходы в размере 1 млрд 290 млн драмов.

Политика в области развития туризма будет направлена на повышение узнаваемости Армении и конкурентоспособности армянского туризма. В этой сфере ожидаются радикальные перемены – начиная с международного сотрудничества и кончая развитием туристической инфраструктуры. Разумеется, при государственном содействии.

В проекте главного финансового документа будущего года большое внимание уделено сельскому хозяйству. Эта сфера, напомним, обеспечивает около 11 процентов валового внутреннего продукта, а около 22 процентов занятого населения Армении трудится именно в сельском хозяйстве.

Проводимая правительством политика будет направлена на интенсификацию сельского хозяйства, повышение его эффективности, целевое использование земельных и водных ресурсов, рост уровня продовольственной безопасности, развитие животноводства и растениеводства, внедрение современных технологий, стимулирование экспорта продукции.

В условиях ограниченного внутреннего рынка инвестиционная привлекательность Армении будет обусловлена также фактором доступности рынков ЕАЭС, Евросоюза и Ирана. В этом вопросе велика роль инвестиционной политики.

В рамках торгово-экономического сотрудничества Армения-Евросоюз продолжится содействие реализации положений соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Напомним, что внешняя торговля Армении со странами ЕС возросла: по сравнению с предыдущим годом товарооборот возрос на 24,5 процента, объем торговли за первый 8 месяцев текущего года составил 571 млн долларов, экспорт увеличился на 24,5, импорт — на 44,8 процента.

А в рамках сотрудничества Евразийского экономического союза продолжится работа по разработке соглашений и меморандумов о создании свободных торговых зон с третьими странами.

Продолжится и сотрудничество со странами СНГ, вытекающее из Договора «О зоне свободной торговли», а также Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.