15 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял делегацию спецпредставителей ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД, Арарат Мирзоян представил реформы, проводимые правительством Армении в различных сферах, шаги, предпринятые в направлении продвижения демократии, защиты прав человека и укрепления верховенства права.

Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня Армения-ЕС и процесса реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС. Отметив, что с ЕС ведется политический диалог высокого уровня, основанный на общих ценностях, Арарат Мирзоян подчеркнул важность развития многоформатного сотрудничества с ЕС непрерывными и активными шагами, в том числе и в рамках Восточного партнерства. Стороны обменялись мнениями о деятельности и значении миссии наблюдателей ЕС в Армении.

Министр Мирзоян представил собеседникам последствия азербайджанской агрессии, совершенной 13-14 сентября, коснулся позиции армянской стороны относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и решения нагорно-карабахской проблемы. Министр иностранных дел РА подчеркнул, что установлению стабильности и мира в регионе продолжают мешать максималистские подходы Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы развития процессов делимитации и пограничной безопасности, региональных экономических связей и разблокирования транспортных инфраструктур.