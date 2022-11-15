Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян посетил Инспекционный орган по контролю за рынком.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью инспекционного органа, законодательными и подзаконными изменениями, регулирующими сектор непродовольственных товаров, новыми механизмами контроля и осуществленными реформами.

Араик Арутюнян особо отметил инициативы проверяющего органа, регулирующего отрасль, тесное взаимодействие с предпринимателями. Он дал конкретные указания ответственным лицам.