Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 15 ноября принял делегацию специальных посланников ЕС и государств-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны отметили важность сотрудничества Армения-ЕС, в том числе в рамках Восточного партнерства. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

По просьбе гостей Рубен Рубинян представил детали процесса урегулирования армяно-турецких отношений.

Были также обсуждены связанные с региональной ситуацией вопросы.