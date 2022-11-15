Власти Армении серьезно относятся к переговорам по мирному соглашение и представляют всем сторонам свое мнение по нему.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании заявил спикер НС Ален Симонян, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что, если не будет международных гарантий, то война может начаться через 12 часов после заключения мирного соглашения.

«Правительство относится к этому серьезно и представляет свое мнение о мирном соглашении, в том числе всем сторонам, которые являются посредниками для заключения этого мирного соглашения. Именно поэтому премьер-министр Никол Пашинян сказал, что должны быть конкретные гарантии, потому что недостаточно просто подписать бумагу. Будем надеяться, что это соглашение будет иметь серьезные гарантии, потому что простое подписание документа не является достаточным условием», — сказал Симонян.

По словам председателя НС, необходимо в рамках этой логики двигаться вперед и установить прочный мир в регионе.«Как видите, несмотря на заявления оппозиции, спустя два года Армения довольно хорошо ведет переговоры, и можно еще долго праздновать победы нашей дипломатии на международной арене. Такого участия США, Франции и России не было даже в формате Минской группы ОБСЕ. Разве это не победа? На мой взгляд, это очень большая победа с дипломатической точки зрения», — сказал Симонян.