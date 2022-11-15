Сенат Французской Республики принял резолюцию в поддержку Армении и предложил ввести санкции против Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом говорится на Facebook-странице посольства Франции в Армении.

В сообщении говорится: «В числе прочих положений резолюция Сената Франции:

— требует вывести вооруженные силы Азербайджана с суверенной территории Армении и уважать территориальную целостность и суверенитет Армении;

— призывает к освобождению всех армянских военнопленных и их репатриации на Родину;

— предлагает правительству Франции в сотрудничестве с европейскими партнерами предусмотреть в качестве наказания за агрессию Азербайджана дипломатические и экономические меры, в том числе применение санкций, которые будут нацелены на активы властей Азербайджана, а также предусмотрят введение эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана;

— подтверждает необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и предлагает правительству создать гуманитарный офис в Нагорном Карабахе;

— предлагает правительству рассмотреть возможность поддержки укрепления обороноспособности Армении».

Резолюцию представили сенаторы Бруно Ратайо, Кристиан Камбон, Элиан Ассаси, Патрик Каннер, Эрве Марсей и Жильбер-Люк Девиназ.

На заседании Сената в качестве почетных гостей присутствовали посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и представитель Нагорного Карабаха Ованес Геворгян.