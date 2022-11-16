18-20 ноября в Салониках пройдет 37-я международная туристическая выставка Philoxenia-Hotelia, где Армения выступит в качестве почетной страной года, а греческий Ираклион — почетного города.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Facebook-страница посольства Армении в Греции.

В выставке примут участие 335 участников из 18 стран, в ходе которых запланировано 3500 рабочих встреч.

Почетный консул Армении в Салониках Акис Дагазян в своем выступлении отметил: «Сегодня исторический день. Армения решительно возвращается в Салоники, и участие Армении в международной туристической выставке имеет знаковое значение в контексте двусторонних отношений».