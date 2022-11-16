Члены Круга дружбы «Арцах-Франция» Национального собрания Республики Арцах направили слова благодарности депутатам Сената Франции.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения Национального собрания Арцаха, депутаты Арцаха направили слова благодарности председателю фракции «Республиканцы» Сената Бруно Ратайо, председателю постоянного комитета по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон, председателю фракции коммунистов Элиасу Ассасси, председателю фракции социалистов Патрику Каннеру, председателю фракции «Союз центральных сил» Эрве Марселю, председателю группы дружбы Франция-Армения Жильбер-Люку Девинази за их совместную резолюцию, призывающую к применению санкций против Азербайджана, к немедленному выводу войск с территории Армении, к принуждению соблюдения соглашения от 9 ноября 2020 года и к любым инициативам, направленным на установление мира между двумя странами.16 ноября Сенат Французской Республики принял резолюцию в поддержку Армении и предложил применить санкции к Азербайджану.