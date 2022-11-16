Основным направлением бюджетных программ 2023 года в Армении по-прежнему остается укрепление среды безопасности, расширение экономических возможностей, развитие человеческого капитала и социальная защита граждан.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорил министр финансов Армении Тигран Хачатрян в своем выступлении в Национальном собрании при обсуждении проекта государственного бюджета на 2023 год.

Он напомнил, что проект государственного бюджета является бюджетом на второй, полный год плана деятельности правительства Армении на 2021-2026 годы.

«При утверждении проекта будет обеспечено финансирование тех программ и мероприятий, реализация которых зафиксирует необходимый прогресс в направлении целей, поставленных планом правительства. Основным направлением бюджетных программ на 2023 год по-прежнему остается укрепление среды безопасности, расширение экономических возможностей, развитие человеческого капитала и социальная защита наших граждан в соответствии с целями, установленными планом правительства. Быстрое экономическое развитие не имеет альтернативы. На это направлена фискальная политика, лежащая в основе проекта бюджета, представленного в Национальное собрание», — сказал Хачатрян.

Он подчеркнул, что показатель высокого экономического роста в 2023 году должен стать основным показателем для измерения эффективности государственных реформ и особенно экономической политики.

«В 2023 году намечены высокие темпы экономического роста — 7-процентный рост реального ВВП. Самая сложная задача заключается в том, что такого высокого экономического роста нужно достигнуть в условиях ограничивающей денежно-кредитной политики», — отметил Хачатрян.Министр пояснил, какой будет политика правительства, которая должна способствовать продвижению качественной экономической деятельности. Государство продолжит расширять содействие частным проектам, направленных на инвестиционную модернизацию, субсидируя проценты по кредитам на обновление технологических трубопроводов и оборудования. По словам Хачатряна, таким образом, правительство будет поощрять качественные инвестиционные решения, и способствовать ускорению организационных решений, направленных на повышение производительности. По этой программе содействие из госбюджета следующего года превысит 11 млрд драмов.