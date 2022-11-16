Государственным бюджетом на 2023 год министерству образования, культуры, науки и спорта Армении будет выделено 250,03 млрд драмов, что на 23,5 млрд драмов больше бюджета на 2022 год. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, об этом сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян на заседании Национального Собрания, представляя отраслевые ассигнования в рамках обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Республики Армения на 2023 год».

По словам министра, большая часть средств будет направлена в сферу образования.

«Человеческий капитал — наше главное национальное богатство, и наши усилия направлены на его развитие и приумножение. Наше министерство является одним из главных акторов в этом вопросе. В следующем году общий бюджет министерства увеличится примерно на 23,05 млрд драмов, из которых 8 млрд будет направлено на инвестиционные проекты в сферах образования и спорта. Среди сфер координации министерства приоритетным является образование, особенно общее образование. Большая часть средств направляется в сферу образования. По сравнению с этим годом прирост составляет 9,01% или 16 млрд драмов, которые в первую очередь будут направлены в сферу общего образования», — сказал Ваграм Думанян, подчеркнув, что в 2023 году будет отремонтировано более 70 школ и 19 дошкольных учреждений.