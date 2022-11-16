Полиция МВД Арцаха сообщила, что 36-летний житель села Сарушен Аскеранского района в 14:30, 16 ноября, обратился в отдел Кармир Шука Мартунинского РОВД с сообщением, что около 11:40 в долине Амараса во время проведения работ на сельскохозяйственных угодьях, принадлежащих общине Сарушен Аскеранского района, военнослужащие азербайджанской армии с прилегающей боевой позиции открыли беспорядочный огонь в направлении работающих в поле граждан.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, сельскохозяйственные работы были остановлены из-за нарушения режима прекращения огня.

Пострадавших среди мирного населения нет.

Полиция проинформировала об инциденте и передала соответствующие материалы российским миротворческим силам.