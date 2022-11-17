Сенат Франции 15 ноября 2022 г. 295 голосами за и лишь 1 против принял резолюцию с требованием немедленного вывода ВС Азербайджана с территорий Армении и призывом к правительству страны ввести санкции против Азербайджана в связи с его сентябрьской с.г. агрессией в отношении Армении.

Резолюция, представленная сенаторами Брюно Ретайо, Кристианом Камбоном, Элиан Ассасси, Патриком Каннером, Эрве Марселем и Жильбер-Люком Девиназом,

— решительно осуждает новые военные агрессии Азербайджана, совершенные в начале августа 2022 г. в Лачинском коридоре, связывающем Армению со столицей Нагорного Карабаха Степанакертом, и повторенные 13 и 14 сентября 2022 г. против южных районов и юго-востока территории Республика Армения в нарушение ее суверенитета, международных соглашений и Устава Организации Объединенных Наций;

— призывает к немедленному и безоговорочному выводу азербайджанских сил и их союзников на исходные позиции с суверенной территории Армении и Лачинского коридора, безопасность и неизменный статус которых должны быть обеспечены, согласно условиям заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года;

— призывает власти Азербайджана и всех их партнеров в регионе, в частности, Турцию, уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении в соответствии с их международными обязательствами;

— призывает к освобождению всех удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных и их репатриации на Родину;

— предлагает правительству Франции в сотрудничестве с европейскими партнерами предусмотреть в качестве наказания за агрессию Азербайджана дипломатические и экономические меры, в т.ч. применение санкций, которые будут нацелены на активы властей Азербайджана, а также предусмотрят введение эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана;

— подтверждает необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и предлагает правительству создать гуманитарный офис в Нагорном Карабахе;

— предлагает правительству рассмотреть возможность поддержки укрепления обороноспособности Армении;

— призывает обеспечить соблюдение заявления от 9 ноября 2020 г. и оказать содействие любой инициативе, направленной на установление прочного мира между двумя странами.

Выступавшие в ходе обсуждения сенаторы отмечали:

— «территориальная целостность Армении должна уважаться. Азербайджанские войска должны отойти на позиции по положению на 9 ноября 2020 г. и в соответствии с Алма-атинской декларацией 1991 г. Азербайджан должен выполнить свои международные обязательства»;

— «Нагорный Карабах — одна из древнейших территорий Армении. Сегодня там под угрозой уничтожения армянские культурно-исторические памятники. Международное сообщество и Франция не должны молча наблюдать за их уничтожением»;

— «действия Азербайджана не должны остаться безнаказанными. Необходимо приложить дипломатические усилия. На территории Армении и Нагорного Карабаха должны быть дислоцированы международные силы. Необходимо поставить Армении и Нагорному Карабаху оружие, чтобы они могли обороняться»;

— «эта резолюция позволит подтвердить решимость Франции содействовать установлению стабильного мира и поддержать армянский народ, страдающий от националистических соседей. Мы требуем, чтобы армянские пленные были возвращены Азербайджаном без предусловий. Требуем, чтобы ВС Азербайджана были выведены из Лачинского коридора без предусловий. Россия и ее союзники не могут обеспечить в регионе мир. Президент Франции прилагает активные усилия. Евросоюз должен принять решение, и свои закупки газа и нефти привести в соответствие с нормами международного права. Необходимо действовать на самом высоком уровне. Посредством ООН и Минской группы ОБСЕ обеспечить долгосрочный мир. Должно быть сделано все для того, чтобы Азербайджан обязался возобновить дипломатические переговоры для достижения долгосрочного и справедливого мира»;

— «Армения — жертва агрессии Азербайджана. А наше безразличие прискорбно. Этот проект резолюции очень важен. Диктатор Алиев должен быть призван к ответственности. Нельзя также игнорировать роль Турции. Эрдоган на всех соседствующих с Турцией территориях пытается создать очаги конфликтов. Он не признает чудовищное преступление 1915 г. Кажется, второй геноцид осуществляют в отношении армян, а также третий геноцид в отношении курдов»;

— «отношение НАТО и ЕС к Армении дискриминационное. Например, Россию оставили за пределами Совета Европы, но этого не делается в случае Азербайджана и Турции. Самое ужасное то, что мы даже удваиваем у них объемы закупок природного газа. Сравнивая то, что происходит в Украине и в Армении, можно сказать, что Франция и Совет Европы одобряют все происходящее и игнорируют военные преступления. За создавшуюся сегодня ситуацию моральную ответственность несут руководители ЕС».

Эксперты отмечают, что принятая Сенатом Франции резолюция создаст возможность начать против руководства Азербайджана в Международном уголовном суде правовые процессы. Однако сначала необходимо, чтобы этот документ, носящий рекомендательный характер, получил одобрение правительства Франции. В этой связи стоит напомнить, что настоящую резолюцию разработали те же сенаторы, которые в 2020 г. призвали правительство Франции признать независимость Арцаха/НКР. Однако тогда, несмотря на принятие резолюции о признании независимости НКР, госсекретарь ФР Жан-Батист Лемуан заявил, что Франция не признает Республику Арцах.

Да и вопрос введения санкций против Азербайджана решает правительство Франции. Так что, официальному Парижу еще предстоит на деле доказать свою приверженность декларируемым его высокопоставленными представителями и выраженными в резолюции/резолюциях Сената ценностям, а заодно послать серьезный сигнал руководству ЕС и другим международным организациям, равно как государствам.

Тем не менее, принятие Сенатом ФР вышеприведенной резолюции является важным шагом. Армения и Арцах приветствовали принятие документа, осуждающего агрессивную политику Азербайджана.

«Сенат дружественной Франции, одной из колыбелей демократии, принял резолюцию в поддержку Армении и предложил санкции против Азербайджана. Спасибо нашим партнерам за служение справедливости», — написал спикер Национального Собрания РА Ален Симонян в своем микроблоге в Twitter.

МИД Республики Арцах в своем заявлении, выражая признательность французским сенаторам за их твердую и принципиальную позицию, подчеркивает, что принятие Сенатом ФР резолюции подобного содержания «является важным шагом и с политической, и с правовой, и с моральной точки зрения, поскольку экспансионистская и воинственная политика Азербайджана представляет собой серьезный вызов и угрозу не только для армянского народа и армянской государственности, но и для региональной стабильности и цивилизованного мира в целом».

Комитет Ай-Дат Франции, высоко оценивая принятую Сенатом Франции резолюцию с осуждением азербайджанской агрессии, отмечает, что против резолюции проголосовала лишь проазербайджанский, близкий к клану Алиева депутат Натали Гуле, коррумпированность которой всем очевидна (она стипендиатка Фонда Гейдара Алиева — Г.М.).

В заявлении Комитета сообщается, что в ближайшие дни ожидается принятие аналогичной резолюции и в Национальной ассамблее Франции: «Эта резолюция станет большим давлением на французское правительство и обязательством для применения вместе со своими европейскими партнерами санкций против азербайджанского агрессора. Но в этом вопросе армянская община Франции, Комитет Ай-Дат Франции и депутаты Франции останутся в одиночестве, если власти Армении и армянская дипломатия не будут действовать в том же направлении».

В любом случае, в т.ч. и в случае поддержки резолюции правительством Франции, Еревану и армянской диаспоре предстоит проделать большую работу, чтобы выраженные в этом документе постулаты нашли отражение в позициях законодателей и правительств других стран и международных организаций. В этом случае по диктаторскому и нацистскому режиму в Азербайджане будет нанесен реальный и мощный удар.

Этого и опасается Азербайджан, в очередной раз обвинивший Францию в предвзятости и проармянскости. А парламент Азербайджана решил нанести ответный удар, приняв резолюцию с призывом к правительству вынести на обсуждение в организации «Движение неприсоединения» «колониальную политику Франции и ее преступления против человечности», «заморозить активы французских официальных лиц в Азербайджане, если таковые обнаружатся, и пересмотреть сотрудничество Азербайджана с французскими компаниями в энергетическом секторе».

Судя по всему, французские активы, если и есть в Азербайджане, то их кот наплакал. А вот азербайджанских активов во Франции немало.

Примечательно, что в преддверии обсуждений в Сенате Франции за бортом ЮНЕСКО, которую сейчас возглавляет бывший министр культуры ФР Одри Азуле, оказалась теперь уже экс-посол доброй воли организации и вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Баку пытается обосновать отказ Мехрибан ханум от звания посла доброй воли то ее якобы чрезмерной занятостью «окультуриванием» оккупированных территорий Арцаха, то «двойными стандартами ЮНЕСКО».

Однако infoteka24.ru со ссылкой на свои диписточники сообщает, что ЮНЕСКО поставила Мехрибан Алиеву перед выбором: либо вице-президент Азербайджана отказывается от звания посла доброй воли по собственному желанию, либо ее лишат этого звания решением организации. Наверное, это бумеранг, если вспомнить, какую неприглядную роль сыграла супруга апшеронского диктатора в переносе в ЮНЕСКО азербайджанской «икорной дипломатии» с целью сокрытия варварского уничтожения в Нахиджеване десятков тысяч средневековых армянских хачкаров и других памятников. Ныне же Баку не допускает миссию ЮНЕСКО в Арцах, дабы скрыть следы своих новых преступлений против армянского культурно-исторического наследия.

Не стану утверждать, что этот примечательный факт связан с резолюцией Сената Франции. Но случайности в природе, да и в политике далеко не случайны. Будем следить за процессом…